Украинцы могут остаться без лекарств и вакцин - Супрун

По словам Супрун, МЗ медлит с закупкой лекарств и вакцин. Фото: MOZ

Украинцы могут остаться без вакцин от коронавируса и необходимых лекарств из-за того, что Министерство здравоохранения медлит с их закупками.

Это касается вакцин для проведения прививок по национальному календарю прививок, антиретровирусной терапии для людей с ВИЧ, лекарств для людей с туберкулезом, гепатитами В и С, с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими другими болезнями. Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Закупки лекарств и медицинских изделий по бюджетным программам под угрозой! До сих пор около 10 млрд гривен, которые на это выделены, не начали использоваться. Это значит, что уже к концу этого года сотни тысяч пациентов могут не получить жизненно необходимые лекарства, ведь их просто не будет ", - заявила она.

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"Уже начался пятый месяц 2020 года, но процесс закупок дальше блокируется. До сих пор не выбраны международные организации, которые будут закупать лекарства, не подписаны с ними соответствующие соглашения, не утверждены необходимые документы для старта закупок - перечень лекарств и бюджетные паспорта на закупочные программы ", - добавила Супрун.

По ее словам, ни экс-министр Зоряна Скалецкая, ни экс-министр Илья Емец в свое время, а теперь и действующий министр здравоохранения Максим Степанов не приступали к решению этого вопроса.

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил, что результаты исследования пробного лекарственного средства против коронавируса "Ремдесивир" показали "достаточно хорошие новости".