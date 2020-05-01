Украинцы могут остаться без лекарств и вакцин - Супрун

 
Ексклюзивы
1/5
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 468
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1566
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1359
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3438
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2358
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1044
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4770
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 531
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 900
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 6246
Фото
Все фото
5
6
8
4
13
Ferrexpo оказала помощь Детской городской больнице Полтавы
Ferrexpo оказала помощь Детской городской больнице Полтавы
Показали учения украинских военных летчиков
Показали учения украинских военных летчиков
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Коррупция и бедность – украинец рассказал о переезде в Камбоджу
Мужчина хотел незаконно продать медицинские маски за границу
Мужчина хотел незаконно продать медицинские маски за границу
Для военных и медиков зажгли &quot;Луч благодарности&quot;
Для военных и медиков зажгли "Луч благодарности"
Видео
Все видео
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Опять скачок: последние данные о количестве инфицированных Covid-19 украинцев
Опять скачок: последние данные о количестве инфицированных Covid-19 украинцев
ГБР начало расследование нападения полицейских на журналиста
ГБР начало расследование нападения полицейских на журналиста
"Ты че, бл*дь. Прошу как человека" - полицейские напали на журналистов под Кабмином
"Ты че, бл*дь. Прошу как человека" - полицейские напали на журналистов под Кабмином
Священник, тайно проводивший службы, умер от коронавируса
Священник, тайно проводивший службы, умер от коронавируса
Интервью
1/5
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3069
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2169
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1467
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8964
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3987
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 мая 2020
Просмотров: 36
Йога
Не сказати, що весь цей час я тільки й ждав його з'яви. Але, якби озвався, світ очуднився б. Людина не задумується про якісь речі, а коли вони, ніби ...
пятница, 01 мая 2020 18:44

Украинцы могут остаться без лекарств и вакцин - Супрун

  Комментировать
Украинцы могут остаться без лекарств и вакцин - Супрун
По словам Супрун, МЗ медлит с закупкой лекарств и вакцин. Фото: MOZ

Украинцы могут остаться без вакцин от коронавируса и необходимых лекарств из-за того, что Министерство здравоохранения медлит с их закупками.

Это касается вакцин для проведения прививок по национальному календарю прививок, антиретровирусной терапии для людей с ВИЧ, лекарств для людей с туберкулезом, гепатитами В и С, с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими другими болезнями. Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Закупки лекарств и медицинских изделий по бюджетным программам под угрозой! До сих пор около 10 млрд гривен, которые на это выделены, не начали использоваться. Это значит, что уже к концу этого года сотни тысяч пациентов могут не получить жизненно необходимые лекарства, ведь их просто не будет ", - заявила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: COVID-19 наступает: статистика на 1 мая

"Уже начался пятый месяц 2020 года, но процесс закупок дальше блокируется. До сих пор не выбраны международные организации, которые будут закупать лекарства, не подписаны с ними соответствующие соглашения, не утверждены необходимые документы для старта закупок - перечень лекарств и бюджетные паспорта на закупочные программы ", - добавила Супрун.

По ее словам, ни экс-министр Зоряна Скалецкая, ни экс-министр Илья Емец в свое время, а теперь и действующий министр здравоохранения Максим Степанов не приступали к решению этого вопроса.

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил, что результаты исследования пробного лекарственного средства против коронавируса "Ремдесивир" показали "достаточно хорошие новости".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы могут остаться без лекарств и вакцин - Супрун». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
мая

"Спасайтесь, дети мои, а мне нельзя": митрополиту Макарию отрубили голову

Киллер разнес голову 3-летнему мальчику

Умер британский боксёр, который отправлял в нокдаун Мухаммеда Али

Нацисты уничтожили еврейское население города

Арестовали мужчин, которые вывесили украинский флаг

Торпеда попала в пассажирский лайнер

Самое читаемое
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие 4 Просмотров: 54831
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
Фитоняшка демонстрирует результаты работы над телом на эротических фотосессиях и призывает других поступать так же
39
 Просмотров: 54136
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
16
 Просмотров: 15480
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Убитый брат и алкогольное прошлое: новые подробности о женщине, которая обезглавила дочь
5
 Просмотров: 13383
&quot;Ошибка молодости&quot;: показали фото девочки, которой мать отрезала голову
"Ошибка молодости": показали фото девочки, которой мать отрезала голову Просмотров: 11052
Общество
Популярный арт-центр подготовил необычные уроки для школьников
Популярный арт-центр подготовил необычные уроки для школьников Просмотров: 18
Назревает конфликт между Аваковым и мэром Черкасс
Назревает конфликт между Аваковым и мэром Черкасс 1 Просмотров: 612
Умерла солистка группы "Фристайл"
Умерла солистка группы "Фристайл" Просмотров: 702
В России - всплеск коронавируса
В России - всплеск коронавируса Просмотров: 1341
Всемирный банк выделит деньги Украине
Всемирный банк выделит деньги Украине Просмотров: 414
Больше всего комментируют
6
"В Москве друзей у нас нет. Надо вести сложную игру"
5
Обнаруженный "рекордный схрон" оружия принадлежит полку спецназначения ВСУ
5
Бужанский хочет изменить закон о языке образования в Украине
5
Экономика Украины обрушится за пару месяцев
4
Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие
Голосов: 51004
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua