Украинцы могут ездить без виз в еще одну островную страну

С Маршалловыми островами теперь безвиз. Фото: Сегодня

Украинцам теперь достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы без виз находиться на территории Маршалловых островов.

"Отныне, украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если одно пребывание не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов. Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур", - сообщает в Facebook посольство Украины в США.

Документ был подписан временным поверенным в делах Украины в США Андреем Ваневским и послом Маршалловых островов в США Джеральдом Закиосом.

Церемония подписания Соглашения об упрощении визового режима состоялась в посольстве Украины в США.

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Ранее сообщалось, что украинцы смогут оформлять паспорта в электронном формате через смартфон.