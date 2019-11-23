Государство в смартфоне: украинцы получат удобную услугу

Украинцы смогут оформлять паспорта онлайн. Фото: Freeradio.com

Украинцы смогут оформлять паспорта в электронном формате через смартфон.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Радио Свобода.

"В приложении мы планируем на первом этапе оцифровывать все документы. Начиная с прав, техпаспорта, да еще и такой спойлер дам - паспорт гражданина. Мы хотим изменить образ мышления наших людей. Мы хотим сделать так, чтобы через год все не думали о "пластик", а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон", - рассказал он.

Федоров также отметил, что в Украине с ноября в тестовом режиме гражданам начали выдавать паспорта в форме ID-карты с электронной подписью, тогда как ранее документ выдавался без нее.

Министерство цифровой трансформации заявило, что намерено запустить портал цифрового государства "Действие" ( "Государство в смартфоне"), который будет сочетать в едином электронном формате все услуги, предоставляемые государством гражданам и бизнесу.

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В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут оказание всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.

Мобильное приложение "Государство в смартфоне" планируют представить уже в декабре. При этом премьер-министр Алексей Гончарук назвал реализацию этой программы одним из приоритетных для правительства.

Водительское удостоверение можно будет показывать через мобильное приложение и восстанавливать онлайн. Об этом ранее сообщал Михаил Федоров.