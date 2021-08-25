Украинцы массово вакцинировались в День Независимости - статистика

В Украине за сутки 24 августа сделали 20 739 прививок против Covid-19. Из них одну дозу получили 8 272 человека, полностью иммунизированы - 12 467 человек.
Об этом утром среды сообщили в пресс служба МОЗ Украины.
Чтобы украинцы могли беспрепятственно и быстро сделать прививку, в течение суток работали:
- 254 мобильные бригады,
- 821 пункт прививки;
- 301 центр вакцинации.
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С начала прививочной кампании в Украине прививали 5108074 человека. Из них получили одну дозу - 5108072 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3192128 человека, в том числе двое получили одну дозу за рубежом.
В общем уже выполнили 8 300 200 прививок.
За сутки 24 августа в Украине выявили 727 новых больных коронавирусом. Из них детей – 46, медработников – 10.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.
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