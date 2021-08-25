Украинцы массово вакцинировались в День Независимости - статистика

В Украине за сутки 24 августа сделали 20 739 прививок против Covid-19. Из них одну дозу получили 8 272 человека, полностью иммунизированы - 12 467 человек.

Об этом утром среды сообщили в пресс служба МОЗ Украины.

Автор: facebook.com/moz.ukr За сутки 23 августа в Украине сделали 20739 прививок от ковида

Чтобы украинцы могли беспрепятственно и быстро сделать прививку, в течение суток работали:

- 254 мобильные бригады,

- 821 пункт прививки;

- 301 центр вакцинации.

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С начала прививочной кампании в Украине прививали 5108074 человека. Из них получили одну дозу - 5108072 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3192128 человека, в том числе двое получили одну дозу за рубежом.

В общем уже выполнили 8 300 200 прививок.

За сутки 24 августа в Украине выявили 727 новых больных коронавирусом. Из них детей – 46, медработников – 10. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.