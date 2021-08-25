Коронавирус в Украине: какова ситуация в областях после затяжных выходных

Всего в Украине провели более 11,8 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 727 новых больных коронавирусом. Из них детей – 46, медработников – 10.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 276 590 человек. Умерли 53 521 пациент, из них 20 – за последние сутки. Выздоровели 2 202 160 человек, за последние сутки – 382, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 26 204 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 12 855, ИФА – 2110. Также сделали 11 239 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,8 млн ПЦР-тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 109 случаев;

Винницкая область - 13 случаев;

Волынская область - 9 случаев;

Днепропетровская область - 42 случая;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 8 случаев;

Закарпатская область - 3 случая;

Запорожская область - 62 случая;

Ивано-Франковская область - 51 случай;

Киевская область - 20 случаев;

Кировоградская область - 6 случаев;

Луганская область - 8 случаев;

Львовская область - 39 случаев;

Николаевская область - 17 случаев;

Одесская область - 62 случая;

Полтавская область - 14 случаев;

Ровенская область - 25 случаев;

Сумская область - 15 случаев;

Тернопольская область - 57 случаев;

Харьковская область - 33 случая;

Херсонская область - 25 случаев;

Хмельницкая область - 24 случая;

Черкасская область - 12 случаев;

Черновицкая область - 55 случаев;

Черниговская область - 7 случаев.

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Украина получила от Польши 650 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Их уже распределили по регионам. В августе-сентябре страна получит еще 6,5 млн доз вакцин. Также Польша передала Украине средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы. Их в ближайшее время доставят в украинские больницы.