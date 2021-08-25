Коронавирус в Украине: какова ситуация в областях после затяжных выходных

За последние сутки в Украине выявили 727 новых больных коронавирусом. Из них детей – 46, медработников – 10.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 276 590 человек. Умерли 53 521 пациент, из них 20 – за последние сутки. Выздоровели 2 202 160 человек, за последние сутки – 382, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 26 204 теста на Covid-19. Из них методом ПЦР – 12 855, ИФА – 2110. Также сделали 11 239 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,8 млн ПЦР-тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 109 случаев;
Винницкая область - 13 случаев;
Волынская область - 9 случаев;
Днепропетровская область - 42 случая;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 8 случаев;
Закарпатская область - 3 случая;
Запорожская область - 62 случая;
Ивано-Франковская область - 51 случай;
Киевская область - 20 случаев;
Кировоградская область - 6 случаев;
Луганская область - 8 случаев;
Львовская область - 39 случаев;
Николаевская область - 17 случаев;
Одесская область - 62 случая;
Полтавская область - 14 случаев;
Ровенская область - 25 случаев;
Сумская область - 15 случаев;
Тернопольская область - 57 случаев;
Харьковская область - 33 случая;
Херсонская область - 25 случаев;
Хмельницкая область - 24 случая;
Черкасская область - 12 случаев;
Черновицкая область - 55 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
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Украина получила от Польши 650 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Их уже распределили по регионам. В августе-сентябре страна получит еще 6,5 млн доз вакцин. Также Польша передала Украине средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы. Их в ближайшее время доставят в украинские больницы.
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