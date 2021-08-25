Польша передала Украине 650 тыс. доз вакцин AstraZeneca

Польша предоставила Украине дополнительные вакцины от коронавируса. Фото: Reuters

Украина получила от Польши 650 тыс. доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Их уже распределили по регионам, в Facebook написал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Спасибо правительству Польши и господину президенту Анджею Дуде за поддержку и гуманитарную помощь оказанную нашей стране в рамках борьбы с Covid-19. 650 тысяч доз вакцины АстраЗенека уже развезено в регионы", - сообщил он.

Также Польша передала Украине средства индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и кардиомониторы. Их в ближайшее время доставят в украинские больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев получили вакцину в День флага

Болгария также передаст Украине 50 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.