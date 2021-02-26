Украинцы массово шлют деньги в Россию

Через системы перевода средств в 2020 году из Украины за границу направили $556 млн, что на 40% больше по сравнению с 2019 годом.

Больше всего - 30% - отправили на территорию России, сообщает пресс-служба НБУ. Украинцы также слали средства в Грузию, Азербайджан и Турцию с Польшей.

В Украину через системы перевода средств направили $2,7 млрд, что на 16% больше, чем в прошлом году. Из США - 18%, из Италии - 13%, Израиля - 12%, а с территории РФ лишь 7%.

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С января по июнь 2020-го объем частных переводов официальными и неформальными каналами в Украину из-за рубежа составил $ 5365 млн. При этом, из Украины за границу переслали $ 246 млн.