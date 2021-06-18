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суббота, 19 июня 2021 11:42

Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму

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За сутки 17 июня в Украине прививали 81713 человек - наибольшее количество с начала вакцинации против коронавируса.

Однако немало желающих сих пор не получили укол. Gazeta.ua спросила у киевлян: согласились бы они не ждать очереди, а заплатить за вакцину? Какую сумму?

Автор: Лилия Мыцко
  Жанна уже переболела коронавирусом.
Жанна уже переболела коронавирусом.

Жанна, 22 года:

Хочу поехать отдыхать в Европу, для этого нужно вакцинироваться. Но платить за то, чтобы вкололи вне очереди не буду. Начали набирать темпы понемногу, поэтому думаю вскоре всех вакцинируют. Желающих не так много, поэтому скоро придет и моя очередь. Я уже переболел, поэтому заразиться не страшно. Прививки сделаю только для того, чтобы свободно путешествовать.

Автор: Лилия Мыцко
  Тамара отказалась делать укол индийской вакциной.
Тамара отказалась делать укол индийской вакциной.

Тамара, 68 лет:

Я уже вакцинировалась в своей поликлинике. Позвонили, пригласили - я согласилась без колебаний. Ранее также предлагали, но индийской. Тогда отказалась, потому что было много разговоров о ее вреде для организма, что тромбы образуются. А прививку сделала китайской, говорят, что более безопасна. Нужно беречься, не болела и не хочу. Подруга не боялась - и заразилась. Украинци, если петух не клюнет, не будут ничего делать. Вот в Дубае, знакомая рассказывала, что без прививки даже из дома не выйти.

Автор: Лилия Мыцко
  Олег сделает прививки, чтобы отвезти девушку в Париж.
Олег сделает прививки, чтобы отвезти девушку в Париж.

Олег, 21 год:

Если бы хорошая цена была, около тысячи гривен, то заплатил бы. Хочу девушку в Париж отвезти. Даже если вакцина была бы платной, то все равно вакцинировался. В Европе и вообще во всем мире люди делают прививки. Понемногу выходим из кризиса. Мы так долго сидеть будем, пока все захотят. Если сейчас не вакцинироваться, то возможно новый карантин введут, а без работы не хочу остаться. Работаю официантом.

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Людмила, 52 года:

Мне сделали один укол. Через 28 дней должны снова позвать. Если бы вакцина была платной, то также сделала бы. Конечно, не 50 тысяч за нее отдавать, хотя бы тысячу. Не такие большие деньги. Работаю в саду, есть за что покупать. И с детьми контактирую, родителями, поэтому должна быть сознательной. Не болела еще коронавирусом, но думаю, что так просто все не пройдет с этой болячкой.

Автор: Лилия Мыцко
  Марина боится делать прививки вакцинами, которые доступны в Украине.
Марина боится делать прививки вакцинами, которые доступны в Украине.

Марина, 26 лет:

Пока не собираюсь вакцинироваться. Каждый раз думаю, что вот скоро, но не могу убедить себя. Боюсь всего неизвестного, а о препаратах не так много знаю. Где бы ни читала, пишут о побочных эффектах. Имею слабый иммунитет, поэтому страшно, что пойдет что-то не так. Я переболела еще зимой, было трудно, и думаю, что уже есть антитела. Конечно, если соберемся в Европу, то вакцинируемся. Однако тогда уже многие пройдут через это и очереди не будет.

Андрей, 85 лет:

Я не буду вакцинироваться вовсе. В моем возрасте уже поздно уколы делать. Прошел за жизнь столько, что ничего не страшно. Не болел, и слава Богу. А заболею - так и будет. Мы в войну пережили много болячек, иммунитет хороший. Сын уговаривает, но я не хочу. Дети уже вакцинировались один раз и ждут повторного. Они молоды, пусть берегут себя.

9 июня в Киеве открыли предварительную запись на массовую вакцинацию в МВЦ через сервис Helsi.me. Чтобы записаться на Covid-прививки, нужно зайти на сайт helsi.me и выбрать день и время. Подтверждение записи пришлют смс-сообщением, которое нужно показать на входе в центр вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".

В эти выходные в центре прививали более 6,4 тыс. киевлян. Всего с начала массовой вакцинации там иммунизировали 15 тыс. желающих.

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