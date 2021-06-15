Украинцы готовы платить за вакцинацию вне очереди

43% украинцев в конце мая заявили, что не будут делать прививки против коронавируса.

Однако еще в марте показатель негативно настроенных граждан составлял 51,5%, пишут в результатах опроса Центра Разумкова.

Автор: razumkov.org.ua Данные социологических исследований Центра Разумкова.

Количество людей, которые в ближайшее время планируют сделать прививки, возросла с 12% до 19%. С 16% до 19% возросла доля тех, кто намерены пройти вакцинацию, но позже. 10% планируют это сделать только тогда, когда будет нужно по формальным требованиям, например, поездка за границу.

59% украинцев готовы делать прививку, если она будет бесплатной. 23% не против заплатить за вакцину, а 6% хотят заплатить, чтобы сделать укол вне очереди.

Автор: razumkov.org.ua Данные социологических исследований Центра Разумкова.

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Граждане не хотят делать прививки, ведь считают, что препараты в Украине недостаточно эффективны или безопасны. Сделать укол "какой-то другой" вакциной не прочь 31%. Однако по сравнению с мартом доверие к вакцине все-таки возросло.

30% украинцев считают, что риск от вакцины больше, чем от коронавируса. 15% людей не планируют делать прививки, ведь уже переболели, 12% имеют медицинские противопоказания, 7,5% не верят в то, что могут заболеть.

Автор: razumkov.org.ua Данные социологических исследований Центра Разумкова.

Исследование провел Центр Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года. Участие в опросе приняли 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

9 июня в Киеве открыли предварительную запись на массовую вакцинацию в МВЦ через сервис Helsi.me. Чтобы записаться на Covid-прививки, нужно зайти на сайт helsi.me и выбрать день и время. Подтверждение записи пришлют смс-сообщением, которое нужно показать на входе в центр вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".