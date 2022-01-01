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суббота, 01 января 2022 15:08

Украинцы должны привязать SIM-карту к паспорту, иначе им не будут предоставляться услуги

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Украинцы должны привязать SIM-карту к паспорту, иначе им не будут предоставляться услуги
Если этого не сделать, то невозможно будет восстановить свою симкарту. Фото: pixabay

С 1 января 2022 вступают в силу изменения в закон об электронных коммуникациях. Украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, привязывая их к паспортным данным.

Об этом говорится на сайте ВРУ.

Переходный период продлится до 1 января 2025 года. В течение этого периода абоненты могут себя идентифицировать.

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Если в указанный срок абоненты не подписали договор и не привязали паспорт, услуги предоставляться им не будут.

По закону потерянную сим-карту, е-SIM, настройку интернет-роутера и т.д. можно будет восстановить при условии идентификации этого абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг и предоставления персональных данных.

В Украине с 1 января вступил в силу Закон "Об основах национального сопротивления", инициированный президентом Владимиром Зеленским.

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