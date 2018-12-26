Украинцы чувствуют себя наиболее счастливыми

Украинцы стали чувствовать себя счастливее Фото: ua.alternatyva.co.ua

Украинцы считают себя наиболее счастливыми за последние 23 года.

Институт социологии обнародовал результаты нового исследования за 2018 год, рассказывает "Завтрак с 1 + 1".

Индекс социального самочувствия измеряют от 1995-го. Впервые за все время количество довольных и недовольных жизнью одинакова - 50 на 50.

Индекс социального самочувствия состоит из 20 пунктов. И в этом году в каждом из них есть небольшое улучшение. К примеру, необходимой медицинской помощи в 2017-м не хватало 53% украинцам, в 2018 - 45%. Возможности полноценно проводить отпуск в прошлом году не хватало 62%, сейчас - 54%. Полноценного досуга в 2017-м не было у 49% опрошенных, в 2018 - 44%. Возможности питаться в соответствии со своими вкусами не имело 52%. А теперь- 43%.

Социолог Ирина Бекешкина признает то, что люди считают себя счастливее может быть связана с тем, что по общей ситуации в стране, просто уменьшили свои требования.

Кроме самочувствия, некоторые объективные факторы для позитивных настроений украинцев тоже есть, отмечают экономисты. На полках магазинов появилось больше украинского качественного продукта, безвизовые и лоукост-перевозчики дали возможность путешествовать за границу дешевле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Притула рассказал, что думает об украинцах

Будет ли расти индекс самочувствия украинцев далее, спрогнозировать сложно, признают социологи, ведь для большинства показателей важную роль играет экономическая составляющая.

Эксперты Института Земли составили рейтинг самых счастливых стран. Отчет был обнародован на конференции Организации Объединенных Наций, посвященной счастью. Авторами рейтинга стали известные экономисты из Колумбийского университета Джон Хеллиуэлл, Ричард Лэйард и Джеффри Сакс.