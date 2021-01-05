По традиции Святой Николай приносит подарок ребенку.

Украинцы больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 2 по 4 января.

2/3 опрошенных отметили, что верят в Святого Николая, в Деда Мороза - 31%.

За последний год возросло количество тех, кто верит в Святого Николая, в тоже время количество тех, кто верит в Деда Мороза не изменилось.

Социологи опросили 2,5 тыс. респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера. Погрешность опроса - не более 2%.

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