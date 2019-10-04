Украинцев зовут на вече на майдан Независимости

Акция состоится исключительно под национальными флагами

На воскресенье, 6 октября, на майдане Независимости в столице запланировано вече "Остановим капитуляцию!".

Организаторы акции приглашают всех присоединиться к мероприятию. Оно начнется в 12:00.

Цель - остановить власть на пути к капитуляции в войне с Россией. Участники акции планируют выдвинуть властям ультиматум и обсудить стретегии и план дальнейших действий.

"Проведение выборов в ОРДЛО открывает дверь к автономии ОРДЛО, легализации террористов в качестве политиков и "народной милиции" и, в конце концов, потери суверенитета Украины. С целью системного противодействия капитуляции мы объявляем создания Движения сопротивления капитуляции", - говорится в сообщении.

Акция состоится исключительно под национальными флагами.

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1 октября 2019-го Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе, но призвал не бояться "страшилок". По так называемой "формуле Штайнмайера" оккупированная часть Донбасса должна получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепит этот особый статус на постоянной основе. На следующий день в Киеве на майдане Независимости прошла акция протеста против подписания Украиной "формулы Штайнмайера". Аналогичные акции прошли и в ряде других городов.