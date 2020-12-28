Украинцев в Польше будут вакцинировать бесплатно

В Польше вакцина будет доступна людям без страховки, а также бездомным. Фото: pixabay

Бесплатную вакцину от коронавируса сможет предоставить Польша украинским мигрантам.

Главное условие - это наличие официальных документов на проживание, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

"Каждый человек, который легально проживает на территории Республики Польша, и это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может сделать прививку. Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут вакцину получить бесплатно", - сказал Дворчик.

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Он уверяет, что дополнительных документов не потребуют. При этом они могут просить представить документы, подтверждающие, что этот человек имеет регулируемое место жительства в Польше.

"Этим людям не нужно иметь дополнительные документы, например, разрешение на работу или вид на обучение, поскольку временное пребывание не всегда предполагает разрешение на работу в нашей стране", - отметил он.

В Польше вакцина будет доступна людям без страховки, а также бездомным. До конца января в Польшу должны доставить 1,5 млн доз вакцины.

Евросоюз в воскресенье 27 декабря начал вакцинацию населения от коронавируса. Об этом сообщат сайт Еврокомиссии и ЕС. На 1-м этапе каждая из 27 стран ЕС сможет вакцинировать менее 5 тыс. человек из приоритетных групп населения. Массовые вакцинации начнутся не раньше весны.