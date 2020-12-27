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воскресенье, 27 декабря 2020 09:42

В Евросоюзе началась вакцинация против коронавируса

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В Евросоюзе началась вакцинация против коронавируса
Завод Pfizer в Пюрсе. Фото: Reuters/Scanpix

Евросоюз сегодня, в воскресенье 27 декабря, начинает вакцинацию своего населения от коронавируса. Об этом сообщат сайт Еврокомиссии и ЕС.

На первом этапе каждая из 27 стран ЕС сможет вакцинировать менее 5 тыс. человек из приоритетных групп населения. Массовые вакцинации начнутся не раньше весны.

В Германии, Венгрии и Словакии первые прививки были сделаны уже 26 декабря. На 27 декабря наметили начало своих национальных кампаний по вакцинации Франция, Австрия, Италия, Испания, Португалия, Греция, Кипр, Мальта, Швеция, Дания, Польша, Чехия, Болгария, Румыния, Словения, Хорватия, Литва и Эстония.

28 декабря прививки начнут делать в Бельгии, Люксембурге и Латвии, а 30 декабря - в Ирландии. Нидерланды и Финляндия приняли решение не форсировать начало вакцинации, а запустить процесс уже в штатном режиме в первую неделю 2021 года.

Еще одним символом европейской солидарности в Брюсселе называют тот факт, что страны ЕС (независимо от численности населения) получили одинаковые первые партии вакцины - по 9750 доз. Весь объем вакцин, который успели сделать, поделили на все страны сообщества. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 доставлена ​​во все страны ЕС.

Основным центром производства вакцины Pfizer в Европе сейчас фармацевтический завод в Бельгии в городе Пюрс под Антверпеном. Отсюда фуры-рефрижераторы развозят изотермические контейнеры с вакциной по соседним странам Европы или отправляют транспортными самолетами в далекие страны.

Официальная стоимость вакцины для стран ЕС все еще остается коммерческой тайной. Контракт, который Еврокомиссия подписала с BioNTech - Pfizer, предусматривает поставку в сентябре 2021 в страны ЕС 200 млн доз вакцины. Однако оплачивать вакцину будут сами страны Евросоюза из собственных бюджетов. В начале декабря госсекретарь по здравоохранению в правительстве Бельгии Ева Де Блекер случайно выложила в свой Twitter данные о цене в 12 евро за дозу. Еврокомиссия категорически отказалась комментировать эту утечку, сославшись на конфиденциальный характер контрактов.

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Конечная стоимость вакцинации для граждан ЕС будет определяться каждой страной самостоятельно, в зависимости от систем медицинского страхования. Многие страны уже объявили, что вакцинация для населения будет бесплатной.

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Дата
27
декабря

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