Украинцев стало меньше

Численность украинцев сокращается. Фото: Сегодня

Население Украины на 1 июня 2021 года составило 41 млн 408,2 тыс. чел., что на 377,6 тыс., или на 0,9% меньше, чем годом ранее.

Число умерших в Украине в мае 2021 года составило 57,29 тыс., что на 28,2% больше, чем в мае 2020 года, сообщила Государственная служба статистики.

В целом с начала года в Украине умерло 299,96 тыс. человек, что на 25% больше, чем в минувшем году.

В августе 2020 года число умерших в стране было на 3,9% больше, чем за тот же месяц годом ранее, в сентябре - на 15,4%, в октябре - на 17,5%, в ноябре - 35%, в декабре - на 42,9%, в январе 2021 года - на 7,7%, в феврале - на 9%, в марте - на 34,4%, в апреле - на 48,5%.

Число новорожденных в Украине в мае-2021 сократилось на 12,8% к маю-2020 - до 20,6 тыс., а в целом за пять месяцев оно сократилось на 5,5% - до 109,63 тыс.

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В Украине в конце июня значительно возросла смертность населения. Причиной стала жаркая погода.