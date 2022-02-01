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вторник, 01 февраля 2022 16:50

Украинцев спросили, поддерживают ли они союз Украины, Польши и Великобритании
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Фото: ratinggroup.ua

Большинство украинцев поддерживают создание военно-политического союза Украины, Польши и Великобритании.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группой "Рейтинг".

Идею создания такого союза в составе трех стран поддержали 61% респондентов, не поддержали – 21%. Все равно на это 12% опрошенных, затруднились ответить – 6%.

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В регионах больше поддерживают союз западные, центральные области и Киев - уровень поддержки от 65% до 76%. На юге меньше сторонников такой инициативы – 51%, наименьшая поддержка на востоке страны 0–40%.

Среди сторонников политсил идею создания союза больше поддерживают избиратели "Европейской солидарности", "Свободы" и партии "Сила и честь".

Украина, Британия и Польша создают новый малый альянс в сфере безопасности. С такой инициативой выступила Украина еще в прошлом году. В настоящее время стороны заканчивают финализировать детали соглашения о новом формате трехстороннего сотрудничества. Новый формат не привязан к локальной географии – это объединение стран, разделяющих общие принципы, стремящиеся укреплять безопасность и развивать торговлю, готовые к конкретным действиям.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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