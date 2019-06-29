Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Компания Big 7 Travel признала украинский сексуальной нацией мира. Фото: politeka.net

Украинцы заняли первое место в рейтинге самых сексуальных наций мира в онлайн-опросе, который провела компания Big 7 Travel. Опросили около полутора миллиона человек.

"В украинцев впечатляющая внешность, поэтому они с легкостью возглавляют наш рейтинг 2019 года. Кто бы с этим не согласился? Неудивительно, что именно из этой страны происходит так много моделей", - пишет сайт Big 7 Travel.

"Участникам опроса не предоставлялось дополнительных объяснений слова "сексуальный", поэтому каждый понимал его, как считал нужным".

Второе место заняла Дания, третье - Филиппины. Россия в рейтинге стала тридцать третьей.

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Комитет национального конкурса красоты "Мисс Украина" выбрал 30 финалисток для участия. Одесситка Марина Киосе стала наиболее обсуждаемой участницей. Финалистка оказалась родной сестрой директора конкурса Виктории Киосе. Этот факт вызывает недоверие к справедливости оценки конкурсанток.