Украинцев признали лучшими на конкурсе инноваций в Сингапуре

Украинцы стали лучшими учеными конкурса в Сингапуре. Фото: facebook.com/ykudriavets

Украинцы Ольга Харасахал, София Петрушин, Назар Поночевный и Дмитрий Лопушанский победили в Глобальном конкурсе инноваций AIGC-2019. Он проходил в Сингапуре 15-17 ноября.

"Феерическая победа на Глобальном конкурсе инноваций AIGC 2019 в Сингапуре. 4 золотых медали у учащихся Малой академии наук Украины. Кроме того, Харасахал получила на AIGC-2019 абсолютную победу - награду "Лучший среди лучших (Best Award Trophy)", - написал заместитель директора по международным отношениям Малой академии наук Украины Евгений Кудрявец в Facebook.

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Ольга Харасахал исследует проблемы рака и разработала метод выявления метастаз на ранних стадиях.

В Киеве прошло технологическое шоу "Электронная Украина", в рамках которого состоялась презентация уникальных достижений украинских ученых, технологов и промышленников в области разработки и внедрения электронных ID-документов и IT-систем. Все они входят в состав Industrial Innovation Group (IIG), которая признана мировым лидером в этом направлении.