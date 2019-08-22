Украинские ученые IIG заявили о готовности бесплатно обеспечить каждого украинском высокотехнологичной ID-картой

 
Ексклюзивы
1/5
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 549
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
1 Просмотров: 1152
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1368
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 1881
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1809
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2133
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1953
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2358
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2079
Фото
Все фото
6
1
5
4
19
Переселенцы собирают фото &quot;невидимых избирателей&quot; для депутатов
Переселенцы собирают фото "невидимых избирателей" для депутатов
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Имеют недостатки - Генштаб отчитался о новых жилых модулях
Имеют недостатки - Генштаб отчитался о новых жилых модулях
Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ
Расстрелы заключенных: историк показал уникальный документ
Шерстяные тарелки и соус в обуви: фото самых странных подач блюд в ресторанах
Шерстяные тарелки и соус в обуви: фото самых странных подач блюд в ресторанах
Видео
Все видео
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Цель современного человека - заср*ть мир своим контентом - Антипович
Цель современного человека - заср*ть мир своим контентом - Антипович
На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год - Антипович
На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год - Антипович
Кортеж Зеленского возмутил украинцев
Кортеж Зеленского возмутил украинцев
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5544
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1953
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2358
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6867
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4790
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 585
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
четверг, 22 августа 2019 15:38

Украинские ученые IIG заявили о готовности бесплатно обеспечить каждого украинском высокотехнологичной ID-картой

  Комментировать

Накануне Дня Независимости Украины, 21 августа, в Киеве прошло технологическое шоу "Электронная Украина", в рамках которого состоялась презентация уникальных достижений украинских ученых, технологов и промышленников в области разработки и внедрения электронных ID-документов и IT-систем. Все они входят в состав Industrial Innovation Group (IIG), которая признана мировым лидером в этом направлении.

В ходе технологического шоу ТОП-менеджеры IIG заявили о готовности в рекордно быстрое время создать в Украине систему "Электронной государства". В подтверждение этого группа компаний Industrial Innovation Group продемонстрировала свои технологические и производственные мощности, подчеркнув, что в процессе создания электронной Украины наше государство не требует никаких иностранных технологий и любой технической помощи.

  21 августа в Киеве прошло технологическое шоу "Электронная Украина"
21 августа в Киеве прошло технологическое шоу "Электронная Украина"

По словам генерального директора ЗАО "ВТИ" Андрея Первушина, сегодня большинство элементов, документов, таких как ID-карты, закупаются за рубежом.

"Складывается парадоксальная ситуация, когда Украина обладает мощным технологическим и производственным потенциалом, замкнутым циклом работы, как в IIG, которая успешно зарекомендовала себя в различных странах мира на всех континентах, но при этом сама Украина такие товары и услуги импортирует", - говорит Первушин.

  21 августа в Киеве прошло технологическое шоу "Электронная Украина"
21 августа в Киеве прошло технологическое шоу "Электронная Украина"

Настоящей сенсацией технологического шоу стало публичное и всенародное изготовление образцов современных и наиболее защищенных ID-документов Industrial Innovation Group. Всего за 10 минут прямо на глазах всех присутствующих было изготовлено сразу четыре документа - ID-карта, удостоверение водителя, загранпаспорт и технический паспорт транспортного средства.

При этом Президент Industrial Innovation Group Ирина Обыденко подчеркнула, что IIG готова предоставить полный спектр услуг для развития элементов "электронной Украины", имея замкнутый цикл производства электронных документов, которые создают технологический базис всем сервисам электронного правительства.

  21 августа в Киеве прошло технологическое шоу "Электронная Украина"
21 августа в Киеве прошло технологическое шоу "Электронная Украина"

"И главное - Industrial Innovation Group готова бесплатно обеспечить каждого украинца высокотехнологичной ID-картой. Наша Группа компаний может реализовать ту задачу, которую сегодня ставит украинское государство - создать электронную Украину, реализовать проект "государство в смартфоне", - заявила Ирина Обыденко. - Ведь современная и суперзащищенная ID-карта - это основной ключ доступа к услугам государственных органов и инструмент общения с властью".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские ученые IIG заявили о готовности бесплатно обеспечить каждого украинском высокотехнологичной ID-картой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Украина подписала исторический документ с Турцией

Отрубленную голову князя законсервировали в меду

Самое читаемое
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 42507
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 25542
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 23545
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
 Просмотров: 20917
В человеческом теле обнаружили новый орган
В человеческом теле обнаружили новый орган Просмотров: 19980
Общество
Украинцы снова верят в счастливое будущее
Украинцы снова верят в счастливое будущее Просмотров: 54
После проверки столичных маршруток разорвали соглашения с 16 перевозчиками
После проверки столичных маршруток разорвали соглашения с 16 перевозчиками Просмотров: 135
Как будет работать общественный транспорт в Киеве в День Независимости
Как будет работать общественный транспорт в Киеве в День Независимости Просмотров: 216
89% граждан верят в Украину: опрос
89% граждан верят в Украину: опрос Просмотров: 72
Предприниматели устроили скандал из-за государственного флага
Предприниматели устроили скандал из-за государственного флага Просмотров: 3089
Больше всего комментируют
3
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
2
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Голосов: 43667
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua