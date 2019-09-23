Украинцев предупредили о заморозках: какие области "подморозит"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 4662
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 7695
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1998
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 423
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2925
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3384
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1422
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1269
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3267
Фото
Все фото
5
4
25
13
7
Быстро помогут только тогда, когда привезут в больницу с дыркой в теле – украинка поделилась впечатлениями от медицины в Италии
Быстро помогут только тогда, когда привезут в больницу с дыркой в теле – украинка поделилась впечатлениями от медицины в Италии
За чашкой кофе: прошли музыкальные джазовые завтраки
За чашкой кофе: прошли музыкальные джазовые завтраки
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
&quot;Мы - за мистические тексты&quot; - на Book Forum представили новое издательство
"Мы - за мистические тексты" - на Book Forum представили новое издательство
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Видео
Все видео
Военные городки остались без воды
Военные городки остались без воды
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
На Донбассе пройдет допримьерний показ фильма "Толока"
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 144
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5229
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5256
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31347
Колонка
22 сентября 2019
Просмотров: 432
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
понедельник, 23 сентября 2019 07:29

Украинцев предупредили о заморозках: какие области "подморозит"

  Комментировать
Украинцев предупредили о заморозках: какие области &quot;подморозит&quot;
На этой неделе в Украине по ночам ожидаются заморозки на почве и в воздухе. Фото - Слово и Дело

На этой неделе в Украине по ночам ожидаются заморозки.

Больше всего это на себе почувствуют северные и восточные области, сообщает Украинский Гидрометцентр.

23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3 °. Кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Крыму пошел снег

Ночью 24 сентября во северных и восточных областях заморозки в воздухе 0-3 градуса. На Полтавщине и Черкащине заморозки на почве 0-4 градуса.

Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0-3 градуса. В Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0-5 градусов.

Днем воздух может прогреваться до 15-20 градусов тепла.

Конец осени будет холодной. В 15-х числах октября похолодает. В конце месяца температура спадет до + 7 ... 10 ° C. В ноябре ударят морозы, выпадет первый снег.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцев предупредили о заморозках: какие области "подморозит"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

Планету открыли благодаря математическим расчетам

Соломия Крушельницкая не захотела выступать из-за извержения Везувия

Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой

Самое читаемое
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 34650
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 32382
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 26415
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 4 Просмотров: 24192
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 22150
Общество
Гороскоп на 23 сентября: какие знаки будут чувствовать себя победителями
Гороскоп на 23 сентября: какие знаки будут чувствовать себя победителями
 Просмотров: 342
Оккупанты в Крыму открыли кинофестиваль "Евразийский мост"
Оккупанты в Крыму открыли кинофестиваль "Евразийский мост" Просмотров: 153
На выставке представили личные вещи Степана Бандеры
На выставке представили личные вещи Степана Бандеры Просмотров: 666
Пожары в Киеве: предупредили о возможном задымлении
Пожары в Киеве: предупредили о возможном задымлении Просмотров: 396
Быстро помогут только тогда, когда привезут в больницу с дыркой в теле – украинка поделилась впечатлениями от медицины в Италии
Быстро помогут только тогда, когда привезут в больницу с дыркой в теле – украинка поделилась впечатлениями от медицины в Италии
5
 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помічник президета
4
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
3
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
Голосов: 45234
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua