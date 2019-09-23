Украинцев предупредили о заморозках: какие области "подморозит"

На этой неделе в Украине по ночам ожидаются заморозки на почве и в воздухе. Фото - Слово и Дело

На этой неделе в Украине по ночам ожидаются заморозки.

Больше всего это на себе почувствуют северные и восточные области, сообщает Украинский Гидрометцентр.

23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3 °. Кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Ночью 24 сентября во северных и восточных областях заморозки в воздухе 0-3 градуса. На Полтавщине и Черкащине заморозки на почве 0-4 градуса.

Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0-3 градуса. В Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0-5 градусов.

Днем воздух может прогреваться до 15-20 градусов тепла.

Конец осени будет холодной. В 15-х числах октября похолодает. В конце месяца температура спадет до + 7 ... 10 ° C. В ноябре ударят морозы, выпадет первый снег.