Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

Автор: lviv.molbuk.ua 29 июля в отдельные регионы Украины нагрянут град и шквальный ветер.

На 29-30 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение — ожидаются град и шквалы.

Рассказали об этом синоптики Укргидрометцентра изданию УНН.

"Во второй половине дня 29 июля в западных и большинстве северных областей, в течение суток 30 июля на большей части территории страны грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; 29 июля на Закарпатье сильные дожди (I уровень опасности, желтый)", — предупреждают синоптики.

К штормовым явлениям относятся грозы, шквалы, град, дождь. Когда возрастает риск их появления на определенной территории, синоптики объявляют штормовое предупреждение. Оно имеет 3 уровня опасности: первый — желтый, второй — оранжевый, третий — красный.