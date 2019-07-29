Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

На 29-30 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение — ожидаются град и шквалы.
Рассказали об этом синоптики Укргидрометцентра изданию УНН.
"Во второй половине дня 29 июля в западных и большинстве северных областей, в течение суток 30 июля на большей части территории страны грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; 29 июля на Закарпатье сильные дожди (I уровень опасности, желтый)", — предупреждают синоптики.
К штормовым явлениям относятся грозы, шквалы, град, дождь. Когда возрастает риск их появления на определенной территории, синоптики объявляют штормовое предупреждение. Оно имеет 3 уровня опасности: первый — желтый, второй — оранжевый, третий — красный.
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