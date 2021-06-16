Украинцев предупредили о длительных магнитных бурях - как защитить организм

Магнитные бури влияют на эмоциональное состояние человека. Фото: pixabay.com

С 16 июня на Земле ожидается трехдневная магнитная буря. Она приходится на период солнечной активности.

Вспышки на Солнце изменяют электрическое поле Земли. На это чутко реагируют электровозбудительные ткани, рассказали в "Завтраке с 1+1".

"Когда приходит магнитная буря, первое, что реагирует - голова, нервная система. У людей увеличиваются головные боли или любые другие болевые расстройства, потому что все они реализуются нервной системой. Например, боли в суставах, боли в пояснице. Появляется давление, сердечные аритмии. В период магнитных бурь, по научной статистике, 11 процентов увеличивается количество инфарктов, а инсультов - на 7 процентов", - сказала невролог Татьяна Майкова.

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Магнитные бури влияют на эмоциональное состояние человека. В такие дни появляется агрессия, тревога, усталость, раздражительность, угнетение, ухудшается сон. Также сбои возникают и в работе техники.

По словам врача, организм можно уберечь от этих симптомов. Советует больше времени уделять спортивным упражнениям.

"Стоит обеспечить себе правильный ночной сон: ложиться спать до полуночи, а вставать без будильника. Мы должны обязательно больше двигаться: ходить пешком, плавать, заниматься гимнастикой, бегать", - отметила она

Также не помешает наладить режим питания, добавить в рацион здоровые продукты. Зато отказаться от кофе, жареного и жирного, а пить больше воды.

Геомагнитная буря - возмущение геомагнитного поля Земли, своеобразная реакция на вспышки, распространяющиеся на Солнце. Такие вспышки характеризуются выбросом зараженных микрочастиц, которые способны долетать до Земли. Явление было бы страшным, если бы у Земли не было своего электромагнитного поля, которое защищает нас от негативного воздействия из космоса. Именно защитная реакция Земли - изменение характеристик электромагнитного поля - и есть геомагнитной бурей.