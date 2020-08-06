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четверг, 06 августа 2020 13:07

Украинцев порадовали летним теплом на ближайшие дни

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Украинцев порадовали летним теплом на ближайшие дни
В Украине будет летняя, сухая и теплая погода. Фото: Pixabay

Сухой и теплой будет погода в Украине в ближайшие дни.

В то же время в ряде регионов ожидаются дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

7 августа кратковременные грозовые дожди пройдут в Волынской, Ровенской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях. Ветер ожидается северо-восточный, слабый или умеренный. Температура воздуха в течение дня на западе и севере – +26...+32°С, на юге, востоке и в большинстве центральных областей – +29...+34°С.

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В Киеве существенных осадков не ожидается. Дневная температура воздуха завтра составит +28...+30°С.

К выходным жара спадет, температура составит +26...+27°С.

В субботу будет сухо и солнечно, а в воскресенье местами пройдут дожди с грозами.

Антициклон прочно поселился в Украине. Поэтому сегодня, 6 августа, осадков не ожидается. Будет сухо, солнечно и жарко.

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Дата
06
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