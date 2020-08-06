Антициклон прочно поселился в Украине, но местами может влить дождь

6 августа в Украине будет сухо, солнечно и жарко. Фото: pixabay.com

Антициклон прочно поселился в Украине. Поэтому сегодня, 6 августа, осадков не ожидается.

Будет сухо, солнечно и жарко, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Правда, во второй половине дня вдоль северной границы - Волынь, Ровенская, Житомирская область, Киевская область, Черниговская, Сумская - набегут облака и местами возможен дождь с грозой. Но еще раз - только в северных районах указанных областей", - сказано в сообщении.

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Температура воздуха в Украине будет +28 +33 градуса, на юге и на востоке местами до +35 градусов.

В Киеве четверг обещает быть сухим солнечным, с температурой воздуха +30 +32 градуса. На выходных в Киеве градусы немного спустятся вниз, к более комфортным +25 +27. Дождей пока не прогнозируют.

Из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 будут теплее, чем обычно. А метеорологическое лето продлится еще месяц.