Украинцев обязали делать страховку на собак – правительство утвердило перечень пород

10 ноября на заседании правительство создало список опасных пород собак. Постановление принято в рамках выполнения законов "О страховании" и "О защите животных от жестокого обращения".

Об этом сообщил пресс-центр Кабмина на своем сайте.

В список опасных вошли овчарка, сенбернар, фокстерьер, доберман, ротвейлер, лайка, далматин, боксер немецкий, бриард, алапахский бульдог, бульдог американский бульмастиф, бультерьер и другие. Всего более 50 пород.

Правительство внесло изменения в Порядок и правила проведения обязательного страхования ответственности владельцев таких собак за вред, который может быть причинен ими.

"Владельцы указанных пород собак обязаны во время регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам", - отмечается в документе.

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При разработке проекта постановления Министерсво окружающей среды обсудило и учло предложения общественных и зоозащитных организаций.

С 8 ноября в Украине ужесточили ответственность за жестокое обращение с животными. Ввели запрет на убийство животных для регулирования их численности, а также издевательство или жестокое обращение с домашними и бездомными животными. Например, негуманная дрессировка, дарение животных как призы, избиения или убийства.