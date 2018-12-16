Украинцев будут штрафовать за коммуналку

Украинцев заставят платить штраф за неуплату коммуналку Фото: politeka.net

С мая 2019 начинает действовать новый закон, который предусматривает есть штраф за каждый день просрочки. Считать будут с 20-го числа.

Закон "О жилищно-коммунальных услугах" приняли еще в прошлом году, но вступает в действие он в мае 2019-го. Первоначально предполагалось, что уже с 1 января украинцы будут жить по новым правилам. Верховная Рада отсрочила начало действия закона из-за недостатка установленных счетчиков

Коммунальная услуга - такой же товар, как картофель или крупа. И если использовал воду, газ, тепло и т. Д., Однако не заплатил - должен нести ответственность. Сейчас общая задолженность за коммуналку - примерно 40 млрд грн. Это отмечают авторы законопроекта.

Если такой долг продержится до года, заплатить придется на 1,5 млрд грн больше. Кроме основных тарифов появится и абонентская плата.

Размер пени - лишь 0,01% долга. Например, если семья платит в среднем 1500 грн за коммуналку в месяц и просрочила платеж на 90 дней, сумма долга увеличится примерно на 27 грн. Такая пеня почти не ощутима. В первой редакции закона штрафы были в десять раз больше, но ко второму чтению суммы урезали.

Кабинет министров разработал документ, который установит максимальный размер абонентской платы. Он будет определяться по формуле: минимальная зарплата × 2,58 × коэффициент расхода,

Коэффициент расхода: горячая вода и тепло - 0,004; холодная вода -0,0035; вывоз мусора - 0,0015. Итак, в 2019 году максимальная абонплата на тепло, горячую воду составит 43 грн, на холодную воду - 37,6 грн и на вывоз мусора - 16,1 грн.

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Что изменит новый закон:

придется платить пеню за просрочку платежей;

введут абонплату на коммуналку;

обяжут впускать в квартиру коммунальщиков;

позволят отключат коммунальные услуги за долги;

коммунальщики будут платить штрафы за отключение услуги без причины.

Собранные деньги пойдут на расходы по заключению договоров, распределение, обслуживание счетчиков.

В Украине скоро заработают новые правила маркировки продуктов. Верховная Рада приняла соответствующий законопроект. На этикетках товаров запретили писать информацию, которая может ввести в заблуждение покупателя. Например, "целебный чай", "молоко, которое укрепляет кости" или "йогурт, который нормализует пищеварение". В то же время нужно указывать на видном месте наличие в товаре ингредиентов-аллергенов.