Украинцев будут лечить в цифровом формате

Кабинет должен заработать уже этой осенью. Фото: pixabay.com

В этом году в Украине появится цифровой кабинет пациента, который реализуют через приложение "Дія".

Раз в два года планируют проводить бесплатный скрининг неинфекционных болезней, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Для людей от 55 лет он будет проводиться раз в год. График будет отображаться в электронном кабинете.

"Кабинет пациента позволит в цифровом формате в приложении "Дія" отмечать все ежегодные медосмотры, их результаты, динамику. По результатам осмотров — мотивировать семейного врача и пациента, внедряя определенные льготы и компенсации для здоровых людей. Речь о регулярном мониторинге анализа крови, что покажет определенные патологические изменения в организме. А также некоторые скрининговые программы: раннего выявления рака прямой кишки, рака молочной железы", - сказал он.

Кабинет может заработать уже этой осенью.

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Президент Владимир Зеленский презентовал программу "Здоровая Украина". Для лиц старше 55 лет введут полные медицинские обследования. Президент также рассказал о создании активных парков и спортивных площадок по всей стране.