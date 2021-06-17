У Зеленского рассказали, кто хочет купить у Украины концепт "Дії"

Переговорами занимается министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: t.me/vladyslavkryklii

Азербайджан хочет заказать у Украины разработку мобильного приложения "Дія", созданного украинскими специалистами.

Об этом сообщил Офис президента, передает "Радио Свобода". Пока неизвестно, сколько Украина сможет заработать на продаже концепта.

"Учитывая то, что продолжаются переговоры и окончательных договоренностей о продаже мобильного приложения или технологии его разработки еще нет – информация о возможной стоимости от продажи тоже отсутствует", – сообщили в ведомстве.

Переговоры проводит министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Мобильное приложение "Дія" фиксирует информацию из документов граждан в электронной форме. Такие данные можно предоставлять по требованию, передавать электронные копии документов по электронной почте и предоставлять поставщикам госуслуг в несколько кликов.

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3 июня президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком заявил, что ряд стран уже заказывают у Украины концепт единого портала госуслуг "Дія". Бренд и концепцию портала и приложения "Дія" представили в Киеве 27 сентября 2019-го. В первой версии были доступны 33 онлайн-услуги и ряд электронных документов. В октябре 2020 года Минцифры презентовало обновленное приложение "Дія 2.0" и запустило ряд новых административных услуг на портале.