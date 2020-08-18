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вторник, 18 августа 2020 10:09

Украинцам увеличат минимальную зарплату, этого мало

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Украинцам увеличат минимальную зарплату, этого мало
С 1 сентября в Украине увеличат минимальную зарплату. Фото: finbalance.com.ua

С 1 сентября в Украине повысят минимальную зарплату с 4723 до 5000 грн. В правительстве считают, что такой рост позволит частично компенсировать экономические сложности, связанные с карантином и пандемией.

В то же время, по разным оценкам экспертов, уже сейчас минималка должна быть от 5,1 до 6,9 тыс. грн, говорится в исследовании OBOZREVATEL.

С начала осени Украинский начислять за месяц зарплату, не менее 5 тыс. Грн за полный рабочий день. Благодаря этому увеличатся поступления в местные, государственного бюджетов и в бюджет Пенсионного фонда, а также повысится размер гарантированной пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет. В то же время, вырастут некоторые налоги и штрафы.

Однако, увеличение минимальной зарплаты не значит, что вырастут заработки во всех украинский.

Как рассказал изданию эксминистр социальной политики Андрей Рева, около 75% сотрудников мелких и средних предприятий официально имеют минимальную зарплату. Но отдельны официальной, большинство из них получает часть дохода в конверте.

Для тех работников, кто действительно получает минимальную зарплату, доход увеличится не менее, чем на 277 грн. А зачем же повышать минималку? В правительстве считают, что таким образом доходы Украинская выводят из тени в легальную плоскость.

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"Сегодня минимальная зарплата, если вы попробуете нанять разнорабочего, то меньше чем за 8 тыс. грн в месяц он работать не будет, даже в регионе. В Киеве вообще менее 10 тыс. Грн не платят. Это говорит о том, что сегодняшний уровень минимальной заработной платы в 4723 грн существенно занижен. Задача правительства - попытаться восстановить баланс. Тем более от этого баланса зависит как доходная часть бюджетов (и местного, и государственного), так и бюджет Пенсионного фонда ", - пояснил Рева.

В Федерации профсоюзов Украины считают, что размер зарплат в стране существенно занижен. Председатель организации Григорий Осовой отметил, что в европейьких странах в структуре расходов промышленных предприятий фонд оплаты труда составляет 25-30%, в то время как в Украине это 5-8%. И это с учетом того, что крупные промышленные предприятия платят чаще всего "белые" зарплаты.

Труд украинский недооценивают, считает Осовой, а бизнес должен искать другие возможности для экономии. Профсоюзы традиционно согласны с повышением минимальной зарплаты, в отличие от ассоциаций работодателей.

Питяння об актуальном размер минимальной заработной платы в Украине сложно. Есть разные методы расчета размера минимальной зарплаты. В странах, где наблюдается отток рабочей силы и значительная трудовая миграция, власть пытается приблизить минимальную зарплату до уровня средней. Это позволяет с одной стороны обеспечить социальное равенство, а с другой - конкурировать с государствами с более высокими зарплатами.

Эксперты Международной организации труда (МОТ) уверены, как минимальная зарплата должна составлять 60% от средней. Согласно последним данным Госкомстата, в среднем украинцы получают 11 579 грн (данные на июнь), соответственно, минималка должна быть не менее 6947 грн. Здесь также следует учитывать, что средние зарплаты в стране растут ежемесячно, а минимальную зарплату в лучшем случае читают дважды в год. Поэтому, повышая социальные гарантии, нужно закладывать прогноз роста средней зарплаты.

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Еще один вариант - удерживать минималку на уровне реального прожиточного минимума. По состоянию на июнь он составил 5100 грн для трудоспособных лиц. То есть, даже после повышения минимальной зарплаты те работники, которые получают минимум, не смогут позволить себе даже минимальный набор товаров и услуг.

Андрей Рева считает, что минималка уже должна быть около 6000 грн.

"Это действие правильное, но недостаточное. С учетом потерь с начала года им сегодня уже нужно было устанавливать минимальную зарплату на уровне 6000 грн", - пояснил эксминистр.

А вот старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в комментарии изданию заявила, что просто так назначать минималку нельзя. О ее размер должны договариваться в рамках трехстороннего диалога: профсоюзы (представители работников), работодатели и государство. Вручную же менять цифры, по мнению ученой, неправильно.

Рост минималки впоследствии компенсирует дополнительные расходы на оплату труда, уверен финансовый аналитик Егор Комов. Как подсчитали в Минфине, грядущее повышение до 5000 грн позволит дополнительно получить в Пенсионный фонд 1,2 млрд грн и еще 1,2 млрд грн подоходного налога в местный и государственный бюджеты.

"Повышение минимальной зарплаты приводит к пропорциональному росту налоговых отчислений. Здесь есть своя тонкая грань, после которой бизнес будет уходить в тень. Думаю, до 6000 грн сейчас можно практически безболезненно повысить минимальную зарплату. Но здесь нужно принимать решение с учетом позиции заинтересованных сторон и возможности бюджета", - добавляет Комов.

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Более после роста минималки придется платить и физическим лицам предпринимателям. Например, "единщики" второй группы (могут нанимать сотрудников) должны платить 20% минималки налога и 22% - ЕСВ. сейчас это 944 и 1039 грн соответственно. С первого сентября платежи вырастут до 1000 и 1100 грн.

Без справедливой минимальной зарплаты и честных налоговых отчислений в государственном бюджете не появятся средства на инфраструктуру, образование, медицину. Важно к тому же, чтобы культура честно платить налоги стало обязательным во всей стране. В ситуации, когда работодатель дает часть в конвертах, должен том числе и тот, кто соглашается на эти конверты.

Президент Владимир Зеленский попросил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова провести внеочередное заседание парламента 25 августа, чтобы рассмотреть президентский проект изменений в государственный бюджет о повышении уровня минимальной зарплаты.

Увеличение с 1 сентября минимальной заработной платы до 5 тыс. грн, предусмотренное законопроектом, - это первый этап. В течение 2021 года должны быть реализованы следующие этапы повышения, пишет сайт президента.

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