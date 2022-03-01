Украинцам будут раздавать продукты через почтовые отделения

Ситуация с обеспечением продовольствием населения зависит от региона. Фото: ua.news

Украинские власти организуют раздачу специальных пакетов с продуктами питания через почтовые отделения.

Люди получат продукты в рамках гуманитарной помощи от международных партнёров. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, передает "Укринформ".

"Это будет отдельная система раздачи пакетов с ежедневным рационом для населения. Мы будем раздавать через сеть Укрпочты, "Новой почты", возможно, будут организованы отделы раздачи в супермаркетах и ​​задействованы к раздаче работники соцслужб", - сказал Шурма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что будет с продуктами и медикаментами – правительство приняло решение

Ситуация с обеспечением продовольствием населения зависит от региона. Государство сотрудничает с 10 крупнейшими продуктовыми сетями для обеспечения украинцев продуктами питания.

"За сегодняшние сутки количество отгрузок по основным городам в 3-4 раза больше, чем в предыдущие дни. Мы будем их наращивать каждый день, думаю, в течение 3-5 дней мы должны более или менее стабилизировать ситуацию", - сказал Шурма.

Он добавил, что Чернигов, Сумы, Харьков и Херсон заблокированы, поэтому ситуация с обеспечением продовольствием в этих городах плохая. Государство будет искать решения по обеспечению жителей этих городов продуктами, отметил Шурма.

Рестораны KFC открыли свои кухни, для приготовления пищи тем, кому это необходимо, а именно: для военных госпиталей, больниц, территориальной обороны, военных. В то же время McDonald's предоставляет местным советам еду из ресторанов, находящихся в безопасных местах. Представители местных властей распределяют продукцию туда, где в ней нуждаются больше всего.