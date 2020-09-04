Украинцам будут рассказывать о влиянии 4G и 5G на здоровье

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, будет информировать людей о влиянии новой технологии. Фото: Pixabay

О влиянии 4G и 5G на здоровье людей будет информировать Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Для этого комиссия создала специальный раздел на сайте, сообщили в НКРС.

"Комиссия принимает данную проблему серьезно и создала этот раздел, где публикуется информация для информирования населения и заинтересованных организаций о влиянии мобильных технологий (4G, 5G) на здоровье людей", - отметили в учреждении.

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В разделе есть информация о новостях в этой сфере, общая информация, данные Международного союза электросвязи (ITU), ЕС и регуляторных органов связи стран ЕС. НКРСИ также приглашает представителей общественности, заинтересованных в изучении влияния технологий 4G и 5G на человека, присоединиться к обсуждению и информированию о проблематике.

Влияние на здоровье человека имеет беспроводная технология 5-го поколения, или 5G, которую начали использовать в мире в 2019 году. Однако, согласно выводам американских исследователей, это влияние является незначительным.