Украинцам будут делать паспорта за один день

Получить паспрот в Украине можно будет за один день. Фото: radiotrek.rv.ua

Правительство хочет ускорить изготовление паспортов. Документ будут делать до трех дней.

"В Киеве будет изготовлять паспорта за один день: сегодня оформили, завтра получили. Для областных центров это будет три рабочих дня, потому что быстрее логистика не успевает. Эта услуга будет немного дороже, но стоимость будет не заоблачной", - рассказал председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк в интервью "Европейской правде".

Эта инициатива уберет пространство для коррупции, когда чиновники обещают изготовить паспорт быстрее официального срока. При этом останутся старые сроки изготовления - 7 или 20 дней.

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"А еще мы сейчас делаем предложение оформления за один визит к ГТС двух документов - ID-карты и загранпаспорта. Это будет по сниженной стоимости, потому что мы фотографируем один раз, отпечатки берем один раз. То есть процедура по времени будет быстрее, а стоимость - ниже", - добавил Соколюк.

Также ДМС хочет отменить привязку оформления первой ID-карты к адресу места жительства. Сейчас ID выдают только по месту регистрации, а можно будет делать это где угодно.

С 1 июля 2019 вступило в силу постановление правительства, согласно которому приняты новые суммы стоимости административных услуг в сфере миграции. Стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем возрастет в среднем на 20%. Такими документами являются паспорт гражданина Украины - ID-карта, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев на временное и постоянное проживание. В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.