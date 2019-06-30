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воскресенье, 30 июня 2019 23:56

В Украине растет стоимость оформления загранпаспортов и ID-карт

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В Украине растет стоимость оформления загранпаспортов и ID-карт
Оформление паспортов станет дороже. Фото: РБК

С 1 июля стоимость изготовления загранпаспорта для украинцев возрастет.

С 1 июля 2019 вступает в силу постановление правительства, согласно которому приняты новые суммы стоимости административных услуг в сфере миграции, проинформировала пресс-служба ГТС.

Стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем возрастет в среднем на 20%. Такими документами являются паспорт гражданина Украины - ID-карта, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев на временное и постоянное проживание. В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.

Паспорт гражданина Украины: первое изготовление - бесплатно; до 20 рабочих дней - 345 грн (было 279 грн); сроком до 10 рабочих дней - 471 грн (было 366 грн).

Загранпаспорт: до 20 рабочих дней - 682 грн (было 557,32 грн); до 7 рабочих дней - 1034 грн (было 810,32 грн).

Повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году на около 200 млн грн, которые будут направлены, в частности, для выполнения программ местного значения.

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Стоимость оформления документов повышается впервые, начиная с 2016 года.

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