Украинцам будет грозить тюрьма за секс без согласия

В Украине меняется законодательство Фото: Favim.ru

В Украине 11 января 2019 вступят в силу изменения в Уголовный кодекс об изнасиловании и сексуального насилия в рамках реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия над женщинами и домашнего насилия, а также борьбы с этими явлениями.

Государство присоединится к 10 странам Европы, где секс без согласия признается изнасилованием, передает ZIK.

При определении было совершено сексуальное насилие или нет, главным моментом станет согласие потерпевшей стороны на эти действия. И соответственно, если такого согласия не было, то такие действия являются противоправным.

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Как отметила юрист Галина Федьковича, сейчас в Украине возможно привлечь к уголовной ответственности за изнасилование только в случае, если было применение угроз, силы или злоупотребления уязвимым состоянием потерпевшего.

Секс женщинам полезнее, чем мужчинам. Во время него усиливается выработка гормонов, необходимых для слаженной работы организма.