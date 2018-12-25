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вторник, 25 декабря 2018 18:24

Украинцам будет грозить тюрьма за секс без согласия

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Украинцам будет грозить тюрьма за секс без согласия
В Украине меняется законодательство Фото: Favim.ru

В Украине 11 января 2019 вступят в силу изменения в Уголовный кодекс об изнасиловании и сексуального насилия в рамках реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия над женщинами и домашнего насилия, а также борьбы с этими явлениями.

Государство присоединится к 10 странам Европы, где секс без согласия признается изнасилованием, передает ZIK.

При определении было совершено сексуальное насилие или нет, главным моментом станет согласие потерпевшей стороны на эти действия. И соответственно, если такого согласия не было, то такие действия являются противоправным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщинам секс полезнее, чем мужчинам

Как отметила юрист Галина Федьковича, сейчас в Украине возможно привлечь к уголовной ответственности за изнасилование только в случае, если было применение угроз, силы или злоупотребления уязвимым состоянием потерпевшего.

Секс женщинам полезнее, чем мужчинам. Во время него усиливается выработка гормонов, необходимых для слаженной работы организма.

obozrevatel.com
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