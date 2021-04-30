Украина запретила въезд иностранцам из охваченной коронавирусом страны

Индия сейчас лидирует по количеству ежедневных случаев коронавирусной болезни в мире. Фото: pixabay.com

Со 2 мая Кабмин запретил въезд иностранцев с территории Индии.

Эта страна является лидером по количеству ежедневных случаев коронавирусной болезни в мире, заявил главный государственный санврач Виктор Ляшко во время брифинга.

"Правительство Украины приняло решение о запрете пересечения госграницы иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Республики Индия или находившимся на ее территории не менее семи дней в течение последних двух недель", - сказал он.

Граждане Украины, а также те иностранцы, которые постоянно проживают на территории государства, в случае прибытия из Индии должны пройти двухнедельную самоизоляцию. Они обязаны сделать это независимо от наличия и результатов ПЦР-теста на коронавирус.

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За последние сутки в мире диагностировали более 891 тыс. новых заражений на Covid-19. Больше всего заболевших зафиксировали в Индии - свыше 386 тыс. Страна потеряла контроль над распространением коронавируса, а система здравоохранения достигла предела. Столица Индии — один из самых пострадавших городов во время второй волны заболеваемости на коронавирус. Каждый третий протестированный человек в Дели имеет положительный результат. Соцсети переполнены просьбами предоставить кислород, больничные койки или место в отделении интенсивной терапии для близких, которые немедленно нуждаются в спасении.