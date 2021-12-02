Украина закрывает границу для граждан восьми стран

Граждане восьми африканских стран с 3 декабря не смогут пересечь границу Украины. Фото: pixabay.com

Украина из-за нового штамма коронавируса Omicron закрывает границу для граждан ряда африканских стран.

С полуночи 3 декабря въезд запрещается иностранцам и лицам без гражданства из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави, сообщил народный депутат от "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram со ссылкой на постановление Кабмина.

"Для того, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса в Украине, сегодня примем постановление, которым будет запрещено пересечение украинской границы иностранными гражданами из стран, где зафиксировано распространение нового штамма", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря.

В то же время, для украинцев, которые возвращаются из этих стран, установили обязательную самоизоляцию в течение 14 суток.

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Новый Соvid-штамм Omicron "имеет беспрецедентное количество мутаций" и составляет "сверхвысокий" риск для мира. Его распространение может повлечь за собой всплеск болезни, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения. Пока неизвестно, насколько штамм Omicron устойчив к вакцинам и вызывает ли он более тяжелое течение болезни. Соответствующие исследования будут готовы через несколько недель.