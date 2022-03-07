Украина вывела из строя треть составляющей войск вторжения РФ

За пределами Украины в виде резерва находятся до 16 тыс. человек. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Украина, так или иначе, вывела из строя треть составляющей войск вторжения, которых было 120 тыс.

По данным спутниковой разведки ВС США по состоянию на 5 марта противник ввел в операцию на территории Украины уже 90% имеющихся сил, сообщает Центр оборонных стратегий Украины.

"Это до 110 тыс. человек наземных и 36 тыс. полицейских сил", - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия достаточной информации существуют сложности с оценкой потерь противника, которые по состоянию на 6 марта оцениваются в 11 тыс. убитыми и 30-35 тыс. ранеными.

Группировка вторжения численностью 145 тыс. понесла потери до 46 тыс. человек и насчитывает в Украине до 100 тыс.: 75 тыс. наземных сил и до 25 тыс. полицейских.

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За пределами Украины в виде резерва находятся до 16 тыс. человек.

"Да, это огромная военная машина. Но украинская нация способна не только остановить ее, но и сдать на металлолом", - добавляют в ведомстве.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.