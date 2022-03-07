Показали карту временно оккупированной территории Украины

Оккупанты временно контролируют лишь дороги и некоторые населенные пункты.

Российские захватчики вместо блицкрига получили мощное сопротивление Украины, сообщает центр противодействия дезинформации при СНБО Украины в Telegram

Они не контролируют территории – вместо этого они временно контролируют дороги и некоторые населенные пункты.

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"Представленная Нейтаном Русером из ASPI Cyber ​​Policy карта отображает наиболее актуальную и корректную информацию – без манипуляций относительно территории", сообщили в СНБО.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.