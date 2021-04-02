Украина вышла на новые рекорды по количеству больных и умерших от коронавируса

За последние сутки в Украине обнаружили 19 893 новых больных коронавирусом. И это абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. Из них детей - 834, медработников - 484.
В общем коронавирус подхватили 1 711 630 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 2 апреля сообщает Минздрав.
Умерли 33 679 пациентов, из них 433 за последние сутки, и это еще один рекорд с начала распространения болезни. Накануне было на 12 умерших меньше.
Выздоровели 1 333 370 пациентов, за последние сутки - 10 287.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.
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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
г. Киев - 1164 случая, 1710 прививок;
Винницкая область - 815 случаев, 800 прививок;
Волынская область - 522 случая, 570 прививок;
Днепропетровская область - 1178 случаев, 1340 прививок;
Донецкая область - 852 случая, 640 прививок;
Житомирская область - 855 случаев, 850 прививок;
Закарпатская область - 389 случаев, 730 прививок;
Запорожская область - 755 случаев, 960 прививок;
Ивано-Франковская область - 415 случаев, 837 прививок;
Киевская область - 1156 случаев, 930 прививок;
Кировоградская область - 166 случаев, 460 прививок;
Луганская область - 187 случаев, 440 прививок;
Львовская область - 1668 случаев, 1160 прививки;
Николаевская область - 456 случаев, 830 прививок;
Одесская область - 1608 случаев, 630 прививок;
Полтавская область - 693 случая, 870 прививок;
Ровенская область - 635 случаев, 480 прививок;
Сумская область - 786 случаев, 500 прививок;
Тернопольская область - 710 случаев, 490 прививок;
Харьковская область - 1494 случая, 1030 прививок;
Херсонская область - 221 случай, 40 прививок;
Хмельницкая область - 1351 случай. 700 прививок;
Черкасская область - 768 случаев, 1440 прививок;
Черновицкая область - 466 случаев, 400 прививок;
Черниговская область - 583 случая, 260 прививок.
Министерство здравоохранения не будет объявлять общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости Covid-19 до 24 тыс. случаев в сутки. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Жесткие ограничения не будут вводить, пока система здравоохранения не начнет приближаться к коллапсу.
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