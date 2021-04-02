Украина вышла на новые рекорды по количеству больных и умерших от коронавируса

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,7 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 19 893 новых больных коронавирусом. И это абсолютный рекорд с начала эпидемии в стране. Из них детей - 834, медработников - 484.

В общем коронавирус подхватили 1 711 630 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 2 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 33 679 пациентов, из них 433 за последние сутки, и это еще один рекорд с начала распространения болезни. Накануне было на 12 умерших меньше.

Выздоровели 1 333 370 пациентов, за последние сутки - 10 287.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 1164 случая, 1710 прививок;

Винницкая область - 815 случаев, 800 прививок;

Волынская область - 522 случая, 570 прививок;

Днепропетровская область - 1178 случаев, 1340 прививок;

Донецкая область - 852 случая, 640 прививок;

Житомирская область - 855 случаев, 850 прививок;

Закарпатская область - 389 случаев, 730 прививок;

Запорожская область - 755 случаев, 960 прививок;

Ивано-Франковская область - 415 случаев, 837 прививок;

Киевская область - 1156 случаев, 930 прививок;

Кировоградская область - 166 случаев, 460 прививок;

Луганская область - 187 случаев, 440 прививок;

Львовская область - 1668 случаев, 1160 прививки;

Николаевская область - 456 случаев, 830 прививок;

Одесская область - 1608 случаев, 630 прививок;

Полтавская область - 693 случая, 870 прививок;

Ровенская область - 635 случаев, 480 прививок;

Сумская область - 786 случаев, 500 прививок;

Тернопольская область - 710 случаев, 490 прививок;

Харьковская область - 1494 случая, 1030 прививок;

Херсонская область - 221 случай, 40 прививок;

Хмельницкая область - 1351 случай. 700 прививок;

Черкасская область - 768 случаев, 1440 прививок;

Черновицкая область - 466 случаев, 400 прививок;

Черниговская область - 583 случая, 260 прививок.

Министерство здравоохранения не будет объявлять общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости Covid-19 до 24 тыс. случаев в сутки. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Жесткие ограничения не будут вводить, пока система здравоохранения не начнет приближаться к коллапсу.