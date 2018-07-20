Украина выпустила мощное оружие, что уничтожает сквозь укрытия

Государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают врага даже за укрытиями.

Автор: ukroboronprom.com.ua Государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16

"Переносное оружие уже удачно прошло испытания и в ближайшее время усилит военные подразделения. Оно способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику на расстоянии около одного километра", - сообщает пресс-служба предприятия.

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Автор: ukroboronprom.com.ua Государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16

Огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Он уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления. Снаряды также называются боеприпасами объемного взрыва.

Вооруженные силы Украины получили радиолокационную станцию ​​"Малахит". Радиолокационная станция размещается на шасси КрАЗ и одном грузовом прицепе. Радар может обнаруживать цели, двигающиеся со скоростью до тысячи метров в секунду, и сопровождать до 256 из них. Производителем новой РЛС является компания "Укрспецтехника".