Военные ВСУ поразили меня - американский генерал

Украинские военные быстро адаптировались к условиям российской агрессии, считает Бен Ходжес. Фото: ТСН

Американский генерал Бен Ходжес высоко оценил украинскую армию. Также - ее опыт в противостоянии российской агрессии.

Военные США смогли научиться у Вооруженных сил Украины, как противодействовать российским дронам и средствам радиоэлектронного наблюдения, пишет "Сегодня".

"Мужчины и женщины в ВСУ очень и очень хороши: они устойчивы и сильны. Поразили меня тем, как быстро адаптировались к очень сложному вызову со стороны России и сепаратистских сил на Донбассе", - сказал Ходжес.

Кроме того, отметил достойную тренировочную базу украинской армии.

"Во-вторых, имеет значение тренировочная инфраструктура, созданная, например, на Яворовском полигоне. Такие прекрасные объекты, где украинцы могут тренироваться, - очень важная часть вашего собственного самообеспечения и защиты", - добавил генерал.

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По мнению Бена Ходжеса, помочь Украине противостоять РФ должна миссия ОБСЕ. Независимые наблюдатели обязаны давить на Россию, чтобы она соблюдала Минские договоренности.

Украина вышла из десятки самых опасных стран в мире. В рейтинге Institute for Economics and Peace поднялась на 2 позиции - до 152 места. В Европе наиболее опасной страной является Россия, согласно рейтингу. Украина - на втором месте.