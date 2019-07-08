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среда, 10 июля 2019 20:23

Украина вынуждена дать Зеленскому доверие авансом - эксперт

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Украина вынуждена дать Зеленскому доверие авансом - эксперт
Евгений Глибовицкий: Гражданское общество, бизнес, интеллектуалы мобилизованы, готовы к действию. Дальше все будет зависеть от президента. Фото: Тарас Подолян

Стоит дать Владимиру Зеленскому презумпцию доверия и внимательно следить за его действиями. Иначе обрекаем себя на новое противостояние.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит эксперт по стратегиям Евгений Глибовицкий.

"В английском языке есть выражение benefit of the doubt. То есть если ты в чем-то не уверен, надо дать презумпцию доверия. Решение принято, Зеленского избрали президентом.
Гражданское общество, бизнес, интеллектуалы мобилизованы, готовы к действию. Дальше все будет зависеть от президента. Будет ли посылать он своими поступками сигналы, чтобы мы могли расслабиться. Помогло бы четкое заявление о том, что коалиция с видоизмененной Партией регионов невозможна", - говорит он.

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Но, по словам эксперта, есть определенные действия нового президента, вызывающие недовольство.

"Выбор глав военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях меня огорчил и насторожил. Особенно в контексте упоминания главы администрации Богдана, что решения могут приниматься спонтанно", - добавляет Евгений Глибовицкий.

Полное интервью с Евгением Глибовицким читайте в журнале "Країна" от 11 июня.

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