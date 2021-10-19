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среда, 20 октября 2021 04:37

Украина выбилась в лидеры по количеству смертей от Covid-19

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Украина выбилась в лидеры по количеству смертей от Covid-19
До конца года из-за осложнений Covid-19 в Украине может умереть от 68 до 92 тыс. людей. Фото: pixabay.com

Украина занимает второе место по уровню Covid-смертности среди стран Европы.

За последние две недели количество летальных исходов из-за Covid-19 в Украине возросло на 17%, заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко на брифинге 19 октября.

"В среднем до 300 человек в сутки. Поэтому по уровню смертности из-за осложнения заболевания Украину опережает только Румыния. В то же время в Украине ожидаемо замедлились темпы госпитализации. Это связано с четырехдневными государственными выходными, которые длились с 14 по 17 октября", - сказал он.

Учитывая текущую динамику заболеваемости и смертности, до конца года из-за осложнений Covid-19 в Украине может умереть от 68 до 92 тыс. людей.

Сейчас 98% госпитализированных пациентов в Украине являются невакцинированными. В то же время Украина способна удовлетворить потребность в вакцинации и увеличить ежедневное количество прививок до 350 тыс. По сравнению с текущим показателем в 193 тыс.

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За прошедшую неделю в Украине обнаружили более 105 тыс. новых случаев Covid-19. Это на 11% больше, чем за предыдущий. Сейчас 57% коек, предназначенных для лечения больных коронавирусом в Украине, заняты. За прошедшую неделю Covid-19 унес жизни 2300 украинцев, что на 22% больше, чем неделей ранее.

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