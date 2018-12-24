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понедельник, 24 декабря 2018 15:53

Украина вводит оформление электронных виз для иностранцев из 52 стран

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С 1 января 2019 МИД Украины будет проводить оформление виз в электронном виде для граждан 52-х стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С Нового года визы начнут выдавать по расширенному перечню оснований въезда в Украину, сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди оснований является деловая, частная или туристическая цель поездки, лечение или осуществления деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта.

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Автор: МИД
  Украина вводит оформление электронных виз для иностранцев из 52 стран
Украина вводит оформление электронных виз для иностранцев из 52 стран

В перечне значится такое основание, как выполнение служебных обязанностей журналистами иностранных СМИ. Преимуществом электронной визы назвали ее оформление - до 9 рабочих дней, стоить она будет 85 долларов. Появится также возможность онлайн отслеживать этапы оформления электронной визы. Виза будет разовая сроком на 30 дней.

В сети появилась интерактивная карта мира Travelscope, которая показывает страны, куда можно поехать без виз. Для украинцев доступно 119 государств из 195 представленных.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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