"Украина всегда будет помнить своих героев" - Зеленский выразил соболезнования в годовщину катастрофы Ан-26

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину авиакатастрофы под Чугуевом на Харьковщине выразил соболезнования родным и близким погибших.

Украина всегда будет помнить своих героев, написал Зеленский в Тwitter.

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"Год назад в результате падения самолета у Чугуева Украина потеряла 26 достойных сыновей. У них впереди была целая жизнь и не одна боевая победа. Невозможно унять боль от этой потери. Искренние соболезнования родным и близким погибших воинов", - отметил президент.

Ан-26Ш разбился под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября 2020 года. Борт не долетел до аэродрома километр.

В работе левого двигателя произошел сбой. Перед взлетно-посадочной полосой самолет наклонился, крылом зацепил землю и взорвался.

На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил только курсант Вячеслав Золочевский.

Следствие длилось почти восемь месяцев. Подозрения получили шесть военных. Это тогдашний командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, бывший начальник Университета воздушных сил Александр Туринский, командир воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслав Глазунов, заместитель командира воинской части Виктор Вовк, заместитель командира полка по летной подготовке Роман Куценко и руководитель полетов Александр Жук. Им грозит до 15 лет тюрьмы.