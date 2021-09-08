Украина возвращается в желтую зону карантина

Украина вернется в желтую зону карантина в ближайшие дни.

Для этого на заседание соберутся комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, заявил сегодня премьер Денис Шмигаль на заседании правительства.

"В ближайшее время рассмотрят вопрос об установлении желтого уровня эпидемической безопасности по всей стране. Во избежание локдауна и красных зон Украина возвращается в режим работы регулярных заседаний комиссий ТЭБ и ЧС", - сказал он.

Автор: Минздрав Карантин могут усилить уже с 13 сентября

Желтая зона - базовая для всей страны и предусматривает соответствующие ограничения и противоэпидемические меры. Оранжевая устанавливается после желтой и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. В красной зоне предусматривается введение жестких карантинных ограничений, которые действовали во время январского локдауна.

Карантин могут усилить уже с 13 сентября.

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В Украине ухудшается эпидемиологическая ситуация. В связи с этим введение локдауна становится все более реальным. В ближайшее время страна выйдет из зеленой зоны. В то же время конкретной цифры количества заболеваний, при которой в Украине могут ввести локдаун, нет. В трех областях усилить адаптивный карантин могут уже в сентябре. Нет проблем с вакциной, но есть проблема с нежеланием людей делать прививки.