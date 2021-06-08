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вторник, 08 июня 2021 11:45

Украина возглавила европейский туристический рейтинг

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Украина возглавила европейский туристический рейтинг
Лучшей страной для автомобильной поездки в Европе стала Португалия. Фото: pixabay.com

Украина заняла первое место в рейтинге стран с самыми доступными ценами для путешествий на авто.

В процессе исследования проанализировали 31 страну Европы, пишет Momondo. Сравнивали по шести категориям: погода, безопасность и инфраструктура, цены, трафик и окружающая среда, прокат авто, природа и достопримечательности. Оказалось, что в Украине доступные цены на топливо, жилье и парковку. В этой категории следом идут Литва, Россия, Польша и Румыния.

В общем рейтинг составили на основе 17 различных факторов. Так, Украина имеет самый высокий показатель загруженности дорог - 44%. Для сравнения, наименьшим этот показатель является в Португалии и Словении - по 17%. Также в Украине самый низкий показатель качества дорог - 2,4. Тогда как Швейцария имеет оценку 6,3 из семи баллов, а это лучший результат.

Лучшей страной в Европе для автомобильной поездки стала Португалия, которая получила высокие оценки за качество дорог, привлекательность природы и количество памятников, а также цены на аренду авто и отсутствие пробок. Второй стала Испания, а третье место досталось Люксембургу. Там приемлемые цены на прокат авто, проживание и топливо, а также бесплатные дороги.

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Страны Европы постепенно признают украинские сертификаты вакцинации. Одной из первых этим летом о своей поддержке заявила Венгрия. Туда можно ехать и без Covid-паспорта, однако придется пройти 10-дневный карантин.

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