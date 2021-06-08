Отдыхать уже можно и в Европе: что следует знать украинским туристам

Венгрия признала украинские сертификаты вакцинации. Фото: pixabay.com

Страны Европы постепенно признают украинские сертификаты вакцинации. Одной из первых этим летом о своей поддержке заявила Венгрия.

Туда можно ехать и без Covid-паспорта, однако придется пройти 10-дневный карантин. Освободиться от самоизоляции можно, сдав два ПЦР-тесты с разницей в 48 ч. Тесты, сделанные до въезда в страну, не принимаются - только с венгерских лабораторий. Подробнее, какие перспективы имеет туризм в Венгрии рассказали в "РБК-Украина".

Правила въезда для украинцев

С 1 мая 2021 года граждане Украины, которые имеют венгерский сертификат об иммунитете и вид на жительство в Венгрии, могут въезжать на территорию страны без ограничений и обязательного прохождения 10-дневного карантина.

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Также право въезда в Венгрию имеют украинцы:

- являющиеся членами семей граждан Венгрии;

- в которых есть вид на жительство, и которые являются членами семей граждан Венгрии;

- дипломаты или те, кто прибывает с официальным визитом.

- кто в течение последних 6 месяцев переболел Covid-19 и имеет документ об этом.

В других случаях въезд в Венгрию для украинцев возможен только после получения разрешения венгерской полиции. Для этого должны быть серьезные основания: судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны.

Заявку необходимо будет заполнить на английском языке на сайте полиции. Ответ приходит в течение 48 ч. Его нужно будет предъявить на границе.

Все граждане Украины, которые прибывают в Венгрию, обязательно проходят самоизоляцию по месту жительства или в больнице. Освободиться от карантина можно, если сдать два ПЦР-тесты с временным промежутком от 48 ч.

Можно ли говорить о восстановлении туризма в Венгрию

По состоянию на 7 июня в Украине полную вакцинацию получили 147 118 человек. Все привитые смогут получить международное свидетельство о вакцинации английском и французском языках только в бумажной форме после получения второй дозы вакцины в медучреждении или у семейного врача. Срок действия такого документа - год.

"В любую страну, где нужно находиться на самоизоляции или нужны документы о вакцинации, туроператорам нет смысла ставить чартеры, так как очень мало людей поедут на такие условия. Количество вакцинированных в Украине на фоне 40-миллионного населения страны - это мизер. Просто ехать в Венгрию в делах - одна история. А выезжать и сидеть на самоизоляции, планируя туристические поездки, украинцы не будут", - рассказал директор сети турагентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

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До введения карантина в Венгрию ездили около 50 тыс. украинских туристов ежегодно. Обычно пользовались автобусными турами в несколько стран.

"Пока Венгрия не отменит требование карантина для украинцев, вряд ли мы можем говорить о туризме. Если откроют границы и будет ускорена вакцинация, то спрос на отдых в Венгрии будет. К примеру, поедут на лечебные курорты", - сказал Кулик.

Украинские сертификаты вакцинации от Covid-19 согласились признать Молдова, Венгрия и Турция, их могут начать выдавать уже 1 июля. Кроме этих трех стран, Украина договорилась о взаимном признании Covid-паспортов с Грузией. Также Украина и Евросоюз достигли согласия относительно возможного взаимного признания паспортов вакцинации. По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, у нас уже полностью готова ИТ-инфраструктура, чтобы выдавать сертификаты, которые соответствуют стандартам ЕС, и это решение уже фактически восстанавливает возможность для полноценного движения наших граждан в пределах ЕС.