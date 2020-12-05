Украина - в четверке европейских стран с наибольшим количеством новых случаев Covid-19

За последние сутки в Украине обнаружили 15 131 нового больного коронавирусом. Фото: REUTERS

4 декабря в странах Европы диагностировали 205 тысяч заражений Covid-19. В частности, 15 тысяч в Украине.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 являются Италия, Германия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте, сообщает Worldometers.

Сейчас всего в мире диагностировано 65 млн случаев заражения коронавирусом, 45 млн больных вылечились, 1511781 пациентов с Covid-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 18 млн человек.

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За последние сутки в Украине обнаружили 15 131 нового больного коронавирусом. Из них детей - 649, медработников - 681. По состоянию на утро 4 декабря имеем 787891 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.